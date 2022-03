Zamość. Potrącenie 66-letniego cyklisty na przejeździe dla rowerów. Starszy mężczyzna trafił do szpitala

Do wypadku z udziałem rowerzysty doszło we wtorek (1.03) na ul. Odrodzenia w Zamościu. Policjanci z zamojskiej drogówki na miejscu zdarzenia ustalili, że kierująca oplem zjeżdżając z ronda nie zauważyła przejeżdżającego przez jezdnię rowerzysty i doprowadziła do uderzenia. Kierujący jednośladem 66-latek z Zamościa znajdował się na oznakowanym przejeździe dla rowerów.