Zamość. Pod prąd na jednokierunkowych ulicach. To się musi zmienić

– Samochody stawiane są tuż przy ścianach kamienic, w wejściach do bram, wszędzie. Naprawdę. Wystarczy chwila nieuwagi i te auta mogą kogoś potrącić, przydusić do ściany czy innego samochodu – opowiada jeden z mieszkańców zamojskiej Starówki. – Niektórzy kierowcy są naprawdę bardzo nieostrożni, łamią przepisy. To trzeba jakoś zmienić, uporządkować.