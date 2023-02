Zamość. Pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Życie stracił 16-letni chłopak Bogdan Nowak

Policjanci otrzymali zgłoszenie dzisiaj ok. godz. 16 Bogdan Nowak

To ogromna tragedia. Do pobicia doszło we wtorek (28 lutego) na zamojskim osiedlu Planty, w sąsiedztwie ulicy Józefa Piłsudskiego. W jego wyniku życie stracił 16-letni chłopak, mieszkaniec jednej z okolicznych miejscowości. Na miejscu policjanci prowadzoną „czynności” pod nadzorem prokuratury.