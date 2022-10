Zamość. Opowieści o meksykańskim dniu zmarłych w Zamojskim Domu Kultury

Pisarka opowie wówczas o meksykańskim dniu zmarłych. Jak wynika z zapowiedzi dowiemy się wówczas także m.in. dlaczego czaszka stała się narodowym totemem Meksyku, czy to dobrze, jeśli dostaniemy cukrową czaszkę z własnym imieniem, jak sprawić, by zmarły przyszedł do nas w gościnę oraz co wspólnego z obchodami Día de Muertos mają Aztekowie, Hiszpanie oraz... James Bond.

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Palcem po mapie”. Początek godz. 17. Wstęp wolny.