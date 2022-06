Zamość. Okazały gmach dawnej Akademii Zamojskiej bez dachu. Bryła tej monumentalnej budowli zmieni się, wypięknieje

Na razie z części owego, pochodzącego z pierwszej połowy XVII wieku gmachu zdjęto dach. Proporcje zostały zaburzone. Dlatego wygląda on trochę dziwnie, nietypowo.

Bez obaw. Dach budynku zostanie niebawem całkowicie przebudowany i podwyższony. Nie tylko. Odnowione będą także m.in. pomieszczenia na parterze zabytkowego obiektu oraz klatki schodowe i kanały techniczne.

Całkowity koszt tej inwestycji to ponad 41 mln 546 tys. zł. Z tego ok. 24 mln zł to unijna dotacja.