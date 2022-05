Zamość. Oddział Neurologii w zamojskim szpitalu „papieskim” zostanie otwarty

Oddział został nie tylko odnowiony, przebudowany, ale także poszerzony. Jego powierzchnia będzie teraz wynosić w sumie 1301 mkw. (wcześniej było to 693 mkw). Znajdą się tam łóżka dla 60 chorych. To bardzo ważne, bo w zmodernizowanym Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym będzie możliwa kompleksowa opieka nad pacjentami – jak to określono: neurologiczno-neurochirurgicznymi.

Co jest przez dyrekcję szpitala podkreślane, podczas leczenia zastosowane zostaną innowacyjne, wysokospecjalistyczne procedury oraz najnowsze metody leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego oraz m.in. patologicznych zmian centralnego układu nerwowego (chodzi o malformacje naczyniowe).

Nie tylko to jest ważne. Teraz możliwa będzie także wczesna rehabilitacja poudarowa oraz wdrażanie skomplikowanych, nowoczesnych programów terapeutycznych. Wszystkie metody leczenia mają być odpowiednio skoordynowane, co także jest podobno nowością. Takie kompleksowe sposoby leczenia wewnątrznaczyniowego stosowane są obecnie jedynie w kilkunastu ośrodkach w naszym kraju.