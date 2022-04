Zamość. Nowe utrudnienia w ruchu pojazdów. Kierowcy muszą uważać

Co się zmieniło? Zamknięty został prawy pas Alei 1 Maja. Ruch w okolicach mostu ma rzece Łabuńce będzie się tam teraz odbywał wahadłowo: po lewej stronie ulicy. Zmieniona została także organizacja ruchu w okolicach pobliskiej oczyszczalni ścieków. To nie wszystko. Ruch zamknięty zostanie na ulicy Braterstwa Broni w Zamościu. Chodzi o odcinek: od skrzyżowania z ul. Dzieci Zamojszczyzny i Aleją 1-Maja do granicy miasta.

„Utrzymane zostaną dojazdy dla pracowników oraz klientów podmiotów gospodarczych znajdujących się przy ul. Braterstwa Broni” – czytamy w komunikacie zamojskiego UM. „Dostępne będą od strony ul. Śląskiej”.

Obok publikujemy mapę objazdów do podmiotów gospodarczych znajdujących się przy ul. Braterstwa Broni.