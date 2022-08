Zamość. "Nie ma nic piękniejszego niż śpiew polskich kobiet". Poruszający koncert na zamojskim Starym Mieście Bogdan Nowak

To wydarzenie na długo pozostanie w pamięci. Koncert Adama Struga na Rynku Wodnym w Zamościu odbył się w ramach Bibliotecznych spotkań z historią organizowanych przez Książnicę Zamojską. Artysta zaprezentował kilkanaście staropolskich pieśni, także religijnych. Jego piękny, głęboki głos niósł się po całym Starym Mieście. Brzmiało to tak, jakby… Zamość przeniósł się do dawnej Rzeczpospolitej.