Zamość. Najubożsi muszą jeszcze na węgiel poczekać

- Co roku MCPR kupuje węgiel dla osób o niższych dochodach – przypomniał przewodniczący Spozowski. - Jest ich w Zamościu sporo, w tym na Starym Mieście. W tym momencie tona węgla kosztuje nie mniej niż 3 tys. zł. Z dostępnością też jest problem.

Przewodniczący Spozowski był niedawno w jednym z zamojskim marketów. Tam zauważył coś, co go zaniepokoiło. - Za ponad 20-kilogramowy worek z węglem trzeba w tym sklepie zapłacić 61 zł. To ogromna kwota – mówił podczas obrad. - Dlatego myślę, że jest obecnie dobra pora, żeby o najuboższych pomyśleć. Bo ceny węgla mogą wzrosnąć.

Do apelu odniósł się Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa w piśmie skierowanym do Piotra Błażewicza, przewodniczącego RM w Zamościu. Otrzymał je do wiadomości przewodniczący Spozowski.