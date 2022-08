Zamość. Muzycy wypadli pięknie, brawurowo. To było podziękowanie dla władz i mieszkańców Zamościa

Muzycy uczestniczący w koncercie są związani z Krzyżową na Dolnym Śląsku – miejscem pojednania polsko-niemieckiego oraz centrum antyhitlerowskiego oporu podczas drugiej wojny światowej (zwanego Kręgiem z Krzyżowej). Na scenie usłyszeliśmy m.in. członków kwartetu Karola Szymanowskiego. Zagrali pięknie, a czasami wręcz brawurowo. Nic dziwnego, że zamojska publiczność nagrodziła ich występ brawami na stojąco.

To wydarzenie było rodzajem podziękowania ambasady Niemiec w Kojowie dla władz i mieszkańców Zamościa. O co chodzi? Gdy Rosja zaatakowała Ukrainę jej pracownicy znaleźli schronienie w Zamościu, a w miejscowym magistracie mogli wykonywać swoje normalne obowiązki. Trwało to przez kilka tygodni. Teraz przyszedł czas na nie tylko muzyczne podziękowania.

Współorganizatorem koncertu była Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.