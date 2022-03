Zamość. Miliony złotych pójdą na remonty dróg. Kierowcy muszą bardzo uważać

Remont za 17 milionów złotych

Jak on będzie wyglądał? Na początku kwietnia na pewno zostanie zamknięty odcinek ulicy Partyzantów pomiędzy Rondem Braci Pomarańskim (obok kościoła franciszkańskiego na zamojskim Starym Mieście) a wjazdem do zamojskiej delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tam zostanie wykonana nawierzchnia z kostki granitowej. Co ważne, kierowcy którzy chcieliby zaparkować swoje auta na tzw. parkingu buforowym, obok budynku PZU, będą mogli to zrobić. Wjazd będzie możliwy od strony budynku zamojskiego magistratu przy ul. Partyzantów 10.