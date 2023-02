Zamość. Mieszkańcy osiedla Mieszkanie Plus skarżą się na zbyt wysoki czynsz

- Opłaty wzrosły o 14 proc. w stosunku do tego co było w grudniu – mówi jeden z mieszkańców osiedla. - Chodzi głównie o czynsz, który po tzw. waloryzacji wynosi ponad 32 zł za każdy metr kwadratowy. A przecież jeszcze w 2022 r. zapowiadano, że będzie to 26,9 zł. Efekt? Ludzie są w kłopocie. Bo to nie jest Warszawa, gdzie średnie zarobki są znacznie wyższe. U nas w rodzinie jedna pensja musi iść na spłatę czynszu. A co z innymi opłatami?