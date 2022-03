Zamość. Malownicze zawody puszczania balonów na ogrzane powietrze

W zmaganiach uczestniczyli m.in. uczestnicy kilkunastu Warsztatów Terapii Zajęciowej z Zamojszczyzny. Każda drużyna przygotowała swoje balony. Zawody odbywały się pod hasłem „Pokój dla Ukrainy”. Emocji nie brakowało.

- Mój syn przygotował jeden z tych balonów. Był on klejony z kolorowych, odpowiednio dopasowanych elementów. Wyszło pięknie – mówił z dumą jeden z obserwatorów zawodów. - Balon długo szybował nad zamojską Starówką. Będziemy mieli tematy do rozmów na wiele dni.

- Gaz, który jest pompowany do balonów nie pochodzi z Rosji. To dobrze, to dla mnie ważne – usłyszeliśmy natomiast od jednego z zawodników. - Wszystko fajnie. Całe zawody są świetne!