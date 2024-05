Zamość ma wiceprezydenta. Nowa miotła dosięgła także miejskich spółek

To nie wszystko. - Jeżeli ktoś dobrze wykonuje swoją pracę, powinien nadal pracować. Oczywiście przyjrzę się na początku dokładnie jak wygląda sytuacja w UM - mówił w rozmowie z nami Rafał Zwolak (jeszcze w kampanii wyborczej). - Jeśli będzie potrzeba, pojawią się audyty. Na pewno mam jednak wątpliwości co do prezesów spółek miejskich. Uważam np., że mają za wysokie wynagrodzenia. Jeśli zostanę prezydentem będą one ustawowo minimalne lub blisko takiej kwoty.