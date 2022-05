Zamość. Bez kłopotów dojdziemy do „Zamojskiej Golgoty”. Odnowiono chodniki, które tam prowadzą

Ulica Męczenników Rotundy w Zamościu ma 344 m długości. Jej znaczenie jest bardzo duże. Łączy się ona z ul. Szczebrzeską oraz z ul. Altanową. Dalej, w kierunku zalewu, jest to kilkusetmetrowa droga gruntowa, którą można dojść lub dojechać do Rotundy. To miejsce naznaczone krwią tysięcy zamordowanych mieszkańców Zamojszczyzny.