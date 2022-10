Zamość będzie miał obwodnicę „z prawdziwego zdarzenia”. Zaplanowano też inne, potężne inwestycje drogowe

- To wielki dzień dla Zamościa, Zamojszczyzny i całej Polski wschodniej – mówił w piątek na zamojskim Rynku Wielkim wicepremier Jacek Sasin (jest także ministrem aktywów państwowych). - Województwo lubelskie to jeden z najuboższych rejonów kraju i całej Unii Europejskiej. To powinno się zmienić. Dlatego tak ważne są inwestycje drogowe.

Umowa to dopiero początek

Jest co świętować. Wykonanych zostanie ok. 12,5 km ekspresówki na odcinku Zamość Południe- Zamość Wschód. Jej początek zaplanowano „na węźle” z drogą krajową nr 74 w okolicach miejscowości Jarosławiec (gm. Zamość), potem trasa zostanie poprowadzona na wschód od drogi krajowej nr 17 (ominie jednak Barchaczów i Łabunie) aż do kolejnego węzła w okolicach Wólki Łabuńskiej. W ramach inwestycji odnowiony zostanie również odcinek drogi krajowej nr 74 na trasie z Zamościa do Miączyna.