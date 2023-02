Zamość. Akademia Zamojska oraz „Ekonomik” będą współpracować. Pomysłów jest wiele Bogdan Nowak

Porozumienie podpisali: dr hab. Paweł Skrzydlewski rektor Akademii Zamojskiej oraz Sylwia Horoszkiewicz, dyrektor ZSP nr 1 w Zamościu nadesłane

To ważne pod wieloma względami. Przedstawiciele Akademii Zamojskiej oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu (czyli „Ekonomika”) podpisali porozumienie o współpracy. Stało się to we wtorek (7 lutego). W planach m.in. wspólne pozyskiwanie środków unijnych na wybrane przedsięwzięcia.