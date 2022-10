Zamojszczyzna. Miłość do stryjecznej siostry. Romantyczne legendy o początkach kościoła w Dołhobyczowie

Kościół w Wielączy to budowla jednonawowa z dwoma zakrystiami przy prezbiterium. Powstał według projektu Wacława Ritschla, a jego budowę rozpoczęto w 1821 r. Pierwotnie świątynię przeznaczono nie tylko na cele sakralne. Miała także pełnić funkcję kolejnej nekropolii rodziny Zamoyskich. Tak się jednak nie stało, gdyż Zamoyscy nadal mogli chować swoich zmarłych w zamojskiej kolegiacie; pozwoliły im na to carskie władze. Dziwna, trochę ponura świątynia w Wielączy jednak pozostała. Wygląda niesamowicie, zwłaszcza nocą. Bez wątpienia mogłaby stać się tłem dla wielu mrożących krew w żyłach opowieści…

Osnuty na motywach krakowskich

Trochę ponura, neogotycka „maniera” podobała się. Dlatego ten styl architektoniczny rozkwitał. Do takich świątyń zalicza się m.in. monumentalny kościół parafialny w Komarowie-Osadzie (z lat 1904–1911), w miejscowości Mokrelipie (powstał w latach 1907–1913) czy np. wielki, widoczny z daleka, strzelisty kościół w Łopienniku Górnym (jego kilkuletnią budowę zakończono w 1913 r.). Także m.in. w Zamościu możemy znaleźć budowlę postawioną w stylu neogotyckim. To kaplica na miejscowym cmentarzu parafialnym. Powstała ona w latach 1917–1918 z fundacji Józefa Czernickiego. To jednak jedyny przykład takiej architektury w renesansowym mieście.