Zamojszczyzna, Chełmszczyzna. Pętla z łyka do łapania złego ducha. Z wizytą u wielkiego znachora

Wypalanie róży

Jak zanotował doktor Klukowski, wiejscy znachorzy mieli tylko jedną metodę w takich przypadkach: było to naciągnięcie kończyny. Nie zawsze to pomagało. „Nie każde zwichnięcie udało się tym sposobem wprawić i chory trafiał potem do naszych rąk (do szpitala w Szczebrzeszynie) z zastarzałymi zwichnięciami, nieraz bardzo trudnymi do leczenia” — notował Klukowski. „Byli też specjaliści od zamawiania rozmaitych chorób, od wypalania róży — głównie zajmowały się nim baby (…). Nie brakowało też babek, co to „po kobietach chodzą”, intymnych rad udzielają i porody odbierają”.

Wypalanie róży (chodzi o bakteryjnej, zakaźnej choroby skóry) nie było podobno skomplikowane. Najpierw odmawiano modlitwę o uzdrowienie i zapalano świecę. Następnie przygotowywano niewielką „pakułę”, która miała służyć za pochodnię. Sparzało się nią kończyny dotknięte zmianami chorobowymi. Zabieg trzeba było przeprowadzić sprawnie, jak mówiono „lekko i szybko” i powtórzyć kilka razy. Wówczas nie dochodziło do oparzeń. Czy zabieg pomagał? Do dziś nie brakuje osób, które w to wierzą (można o tym przeczytać np. na forach internetowych). Niektóre praktyki były jednak bardziej zdumiewające.