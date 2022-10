Zamojski Dom Kultury organizuje konkurs literacki „Debiut”

Uczestnicy powinni przysłać dwa napisane przez siebie wiersze lub prozę (do 3 stron rękopisu lub maszynopisu). Może to być opowiadanie, bajka, esej lub tylko fragmenty takich utworów. Chętni mogą skorzystać z dodatkowych zmagań. Są one uhonorowaniem Roku Aleksandra Fredry. Należy napisać bajkę w „duchu twórczości” autora „Zemsty”. Autor najciekawszej otrzyma nagrodę specjalną. Tematyka innych, konkursowych prac jest dowolna.

Prace będą przyjmowane w Zamojskim Domu Kultury do 31 grudnia. Bliższe informacje u organizatorów.