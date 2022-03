Zamojscy strażnicy miejscy wypisali w ubiegłym roku 565 mandatów Bogdan Nowak

Jak czytamy w raporcie strażnicy miejscy teraz bardziej „koncentrują działania” na zamojskim Starym Mieście Bogdan Nowak

Straż Miejska nie ma zbyt wiele możliwości karania obywateli. To głównie mandaty oraz wnioski o ukaranie do sądu. W Zamościu korzystano z takich "środków" dość obficie. Wynika to z przygotowanego właśnie raport o działalności zamojskiej Straży Miejskiej w 2021 r.