Zamojscy strażacy mają dwa nowe wozy bojowe. Będzie dzięki nim bezpieczniej

- Uroczyste przekazanie pojazdów do służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Zamościu zaplanowano na dzień 20 marca – informuje bryg. Andrzej Szozda, oficer prasowy KM PSP w Zamościu. - To ważne. Dobre parametry techniczne i użytkowe pojazdów zwiększają możliwości operacyjno-techniczne zamojskiej jednostki, podnoszą naszą mobilność i niezawodność, co wpływa pośrednio na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu zamojskiego.