Zamojscy seniorzy otrzymają wsparcie. Pójdą na to ponad 142 tys. zł.

Program pod hasłem „Korpus wsparcia seniorów” przyjęła pod koniec marca zamojska Rada Miejska. Jego koordynatorem zostało miejscowe MCPR. Ze wsparcia będą mogły skorzystać – jak to określono: osoby mające 65 lat i więcej. Na co mogą liczyć? To usługi polegające na pomocy w robieniu zakupów, załatwianie spraw w urzędach oraz w umawianiu lekarskich wizyt. Wolontariusze dostarczą uczestnikom programu także m.in. ciepłe posiłki. Seniorzy będą mogli liczyć również na wsparcie psychologiczne.

Nie tylko. Jeden z elementów programu to także tzw. opieka na odległość. Seniorzy otrzymają wówczas specjalne „opaski bezpieczeństwa” wyposażone w przyciski alarmowe. Dzięki takiemu urządzeniu osoby starsze natychmiast będą mogły wezwać pomoc np. w przypadku pogorszenia swojego stanu zdrowia lub innych, poważnych kłopotów. Ów sygnał zostanie odebrany przez dyspozytora (ratownika medycznego lub pielęgniarkę). On podejmie decyzję o odpowiednich działaniach. Może to być np. wezwanie pogotowia ratunkowego, zapewnienie „wsparcia emocjonalnego” lub wezwać do seniora kogoś z rodziny czy sąsiada.