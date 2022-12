Zamojscy radni miejscy przegłosowali budżet miasta na 2023 rok. Emocji nie brakowało

- Miasto ma mniej pieniędzy na inwestycję, bo wzrastają wydatki. Budżet na 2023 r. będzie zatem oszczędny – zauważył radny Dariusz Zagdański. Po czym przedstawił pomysł, który jego zdaniem może to chociaż trochę zmienić. Zaproponował m.in. obniżenie diet zamojskich radnych miejskich do wysokości 500 zł, co miałoby „wygenerować oszczędności” i wyjść „na przeciw oczekiwaniom mieszkańców”. Tłumaczył, że byłby to także bardzo dobry przykład.