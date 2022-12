Zamieszanie z powodu morsowania. Na szczęście nikt nie ucierpiał

O co chodzi? Alarmujące zgłoszenie otrzymał dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie w poniedziałek (19 grudnia) po godz. 12. Wynikało z niego, że do rzeki Huczwy prawdopodobnie wpadł wędkarz. Świadczyć miały o tym m.in. wędki pozostawione na brzegu oraz wykuty w lodzie przerębel. Człowieka jednak nie było widać.

Akcja poszukiwawcza

Strażacy natychmiast ruszyli z pomocą. Po przyjęciu zgłoszenia do akcji wyjechała Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Hrubieszowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Werbkowic. Zawiadomiono także policję. Gdy ratownicy przybyli na miejsce, rzeczywiście zobaczyli otwór wykuty w skutej lodem rzece (nigdzie nie zauważono jednak wędek). Nie było czasu do namysłu. Rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania, które na pewno do łatwych nie należały. Strażacy przeszukali skute mrozem koryto rzeki bosakami, ale nikogo w niej na szczęście nie znaleźli.