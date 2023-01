Załatwiaj sprawy w magistracie bez wychodzenia z domu

Dlaczego? Jak czytamy w materiałach przysłanych z UM do naszej redakcji korzystanie z platformy e-Urząd to oszczędność czasu (nie musimy stać w kolejkach czy np. do magistratu dojeżdżać) oraz oszczędność pieniędzy (nie trzeba sporządzać kserokopii, odpisów itd.).

„Zachęcamy do odwiedzenia strony https://podatnik.zamosc.pl, założenia konta i realizowania spraw urzędowych w dogodniejszy sposób, bez konieczności wychodzenia z domu” – czytamy w komunikacie nadesłanym z zamojskiego UM.