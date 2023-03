Z Hany do Łabuniek. O historii osadników morawskich na Zamojszczyźnie opowiada dr Agnieszka Szykuła-Żygawska

- W zamojskich wsiach ludzie żyli w dawnych czasach przyjaźnie. A gdy były jakieś święta, schodzili się i biesiadowali: prawosławni i katolicy – opowiadała. - Pili przy tym mnóstwo samogonu, który pędzili po domach. Gdy urodził się mój ojciec Maciej — a było to dokładnie 50 lat przed moim przyjściem na świat — jego rodzice, Ewa i Kornel Jakubiakowie (chodzi o prapradziadków autora artykułu – przyp. red.) urządzili huczne chrzciny. Było to w ich domu, w Łaziskach. Wynikła z tego tragedia.

To wspaniali ludzie

Podczas uroczystości podchmieleni mężczyźni zaczęli się kłócić, potem bić. - Ktoś uderzył dziadka Kornela, i to tak mocno, że trzeba go było zawieźć do szpitala w Hrubieszowie. Leżał tam przez jakiś czas i umarł, z tej całej zabawy… Ewa została sama. Nie było jej łatwo. Także dlatego, że była na obczyźnie, bo pochodziła z Czech – opowiadała Stefania Krokina. - Skąd się w Polsce wzięła? Przed jej przyjazdem przeszła przez Łaziska i okoliczne wsie jakaś zakaźna choroba. Mnóstwo osób wówczas umarło, brakowało więc rąk do pracy. Podobno dlatego miejscowi dziedzice musieli ściągać pracowników do dworów z Czech i Niemiec.