Wyprawa na Porytowe Wzgórze. Zobaczymy partyzancki cmentarz oraz dziką, unikatową przyrodę

Na Porytowym Wzgórzu (kilkanaście kilometrów na południe od Janowa Lubelskiego) odbyła się jedna z największych i najważniejszych bitew partyzanckich podczas II wojny światowej. Partyzanci polscy i sowieccy przeciwstawili się tam ponad dziesięciokrotnie liczniejszym siłom okupanta (w walkach uczestniczyło blisko 30 tys. żołnierzy niemieckich). Leśnym udało się wyrwać z okrążenia.

Nigdy o tym nie zapomniano. Na Porytowym Wzgórzu, w miejscu gdzie doszło do walk - w sąsiedztwie partyzanckiego cmentarza - w 1974 r. ustawiono pomnik „Braterstwa broni partyzantów polskich i radzieckich” według projektu Bronisława Chromego (był on także m.in. autorem słynnej rzeźby smoka wawelskiego w sąsiedztwie Smoczej Jamy w Krakowie). Nadal robi on na widzach ogromne wrażenie, chociaż... z tym partyzanckim braterstwem polsko-sowieckim broni bywało w 1944 r. różnie.

Dlaczego? Drugim, dramatycznym aktem „zwarcia” na Porytowym Wzgórzu stała się bitwa pod Osuchami. Tam Sowieci sami wyrwali się z niemieckiego kotła, pozostawiając w nim „sojuszników” z Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Bitwa zakończyła się dla naszych partyzantów tragicznie (wielokrotnie pisaliśmy o tych wydarzeniach na naszych łamach). O tym także warto pamiętać.