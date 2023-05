Wymieniono chodnik i ścieżkę rowerową na długości 300 metrów. Jest szansa, że ulica Altanowa w Zamościu już nie sprawi kłopotów

Prace zostały zakończone w połowie ub. roku. Ostatnio znów pojawili się tam jednak drogowcy. - Nie wiem co się dzieje. Objechałem tę ulice i zobaczyłem pęknięcia – mówił radny Rafał Zwolak, podczas ostatniej sesji RM (obrady odbyły się 29 maja). - U mnie, jeszcze przed tą inwestycję był inżynier – projektant i on mówił, że tam jest torf, że ta droga będzie się rozjeżdżać. No ale, żeby na odcinku kilkuset metrów zwijać praktycznie asfalt, bo są pęknięcia?

Wiceprezydent Orzechowski przekonywał, że jest to okres „bardzo solidny”, a wykonane poprawki „zabezpieczą interesy mieszkańców”. W podobnym tonie wypowiadał się Stanisław Flis, dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych. Przypomniał, że usterka na ulicy Altanowej została stwierdzona jeszcze w październiku ub. roku. Zgłoszono to do wykonawcy. Co było dalej?