Wykrywalność na medal. Zamojscy funkcjonariusze mają się czym pochwalić

Najwięcej na terenie miasta odnotowano kradzieży, jak to określono „cudzej rzeczy”. Było ich w sumie 106 (o 17 więcej niż rok wcześniej). Kradzieży z włamaniem dokonano natomiast 36 (o 40 mniej niż w 2021 r.), a przypadków uszkodzenia mienia zanotowano 28 (o dziewięć mniej). Niestety w statystykach pojawiło się też jedno zabójstwo (rok wcześniej nie było ich wcale), 11 rozbojów oraz m.in. 10 bójek i pobić.

Dopuszczono się także 270 przestępstw gospodarczych (w 2020 r. było ich 285) oraz m.in. stu przestępstw „narkotykowych”. W wyniku policyjnych działań udało się policji przejąć 6977,9 g. narkotyków. W większości była to marihuana i amfetamina.

To wszystko przełożyło się na policyjne wyniki. W 2021 r. wykryto w sumie 914 przestępstw, co oznacza, iż tzw. wykrywalność wyniosła w Zamościu 81,9 proc. Co ważne odnaleziono sprawcę zabójstwa oraz tych, którzy dopuścili się rozbojów. Takimi statystykami funkcjonariusze mogą się naprawdę pochwalić.