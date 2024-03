Wycieczki rowerowe do 35 km od Zamościa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 marca?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową z Zamościa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 35 km od Zamościa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Zamościa proponujemy na weekend.

Rowerem z Zamościa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Zamościa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Dystans: 74,04 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 153 m

Suma podjazdów: 264 m

Suma zjazdów: 268 m Trasę dla rowerzystów z Zamościa poleca Stokrotka21 Trasa rowerowa prowadzi w dużej mierze po mało uczęszczanych szosach gminnych, po drogach bitych (szutrowych) oraz gruntowych. Występują krótkie odcinki drogi piaskowej. Jest trasą charakterystyczną dla Roztocza. Wiedzie przez Puszczę Solską, wsie, pola i wzniesienia oraz wzdłuż rzek.

Można ją skracać tworząc odcinki o długościach od 30 do 40 km.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Roztocze Fatem Stopień trudności: 3.0

Dystans: 261,01 km

Czas trwania wyprawy: 16 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 155 m

Suma podjazdów: 1 573 m

Suma zjazdów: 1 573 m Taz77 poleca trasę rowerzystom z Zamościa Roztocze w pigułce. Trasa wiedzie czerwonym szlakiem krawędziowym (w większości) Będzie można także pojechać szlakiem zielonym, niebieskim, żółtym oraz czarnym. Trasa do spokojnego kręcenia na 5-7 dni. Preferowany rower górski lub FAT. Z tego względu że będą się zdarzały ścieżki piaszczyste oraz przeprawy przez strumień. Jazda drogami asfaltowymi została wyeliminowania do minimum. I odcinki będą tutaj pełniły raczej rolę łączników. Na mapie zaznaczonych jest kilka miejsc noclegowych gdzie można się przenocować i odpocząć. Po za tyRoztocze Wschodnie, Roztoczański Park Narodowy, Puszcza Solska, Południoworoztoczański Park Krajobrazowy, Krasnobrodzki Park Krajobrazowy, Narol, Rezerwat Szum, Rezerwat nad Tanwią, Wodospad na Jeleniu, Susiec, Zwierzyniec, Krasnobród, Hrebenne, Siedliska, Długi m cała masa atrakcji oraz 99% kontaktu z naturą.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Susiec - Rezerwat nad Tanwią - Szumy - Rezerwat Las Bukowy - Osada Młynki - Narol - Susiec Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,83 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 161 m

Suma podjazdów: 1 739 m

Suma zjazdów: 1 740 m Adr77 poleca trasę rowerzystom z Zamościa Pierwsze 8 km trasy po wyjechaniu z Suśca wiedzie przez piękny las.

Szlak kilkukrotnie przekracza rzekę Jeleń później Tanew. Na szóstym kilometrze docieramy do Rezerwatu Nad Tanwią, by podziwiać kaskady na rzece.

Po wyjechaniu z lasu kierujemy się asfaltem (bardzo ostry podjazd - 10%) w kierunku Huty Różanieckiej.

Po ok. 8 km. skręcamy w lewo w drogę asfaltową, na której teoretycznie ruch samochodowy jest zakazany.

Jedziemy aż do miejscowości Narol.

Później już praktycznie prosta droga asfaltowa przez Narol-Wieś, Paary, Rybnicę aż do Suśca.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Zamościa

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Susiec nr 4 Na Wapielnię Stopień trudności: 3.0

Dystans: 35,47 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 725 m

Suma zjazdów: 708 m RowerempoRoztoczu poleca trasę rowerzystom z Zamościa

NA WAPIELNIĘ, Trasa Nr 4, Gmina Susiec

Długość trasy – 35 km. Nawierzchnia: asfalt – 19 km, szuter – 6 km, droga gruntowa – 7,5 km, droga piaszczysta – 2,5 km. Stopień trudności – trasa bardzo trudna, wymaga pokonania wielu wzniesień i ma kilka odcinków o gruntowej i piaszczystej nawierzchni. Zalecany typ roweru – wyłącznie górski. Na trasie można zobaczyć kolejno: wieżę widokową, najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego – Wapielnię (386,5 m n.p.m.), pomnik partyzantów w Róży, kapliczkę z figurą św. Stanisława z początku XX w. w Ciotuszy Nowej, zalew w Majdanie Sopockim, Muzeum Pożarnictwa w Oseredku.

0,0 km – ze stacji PKP Susiec wyruszamy na zachód.

1,3 km – na wysokości szkoły skręcamy w prawo, następnie przez tory kolejowe i koło wieży widokowej jedziemy do Grabowicy .

4,6 km – na skrzyżowaniu w Grabowicy skręcamy w prawo, a na drugim rozwidleniu we wsi Kunki (koło budynku szkoły) w lewo. Po przecięciu drogi wojewódzkiej k. cmentarza wojennego jedziemy do Ulowa.

11,6 km – za domostwami na szczycie wzniesienia skręcamy w lewo i odtąd poruszamy się niebieskim szlakiem pieszym. Na odcinku 2 km prowadzącym przez pola i las musimy się liczyć z możliwością prowadzenia roweru. W lesie szlak często zmienia kierunek, po czym w bukowym lesie okala wzniesienie Wapielnię i wspina się pod górę. Na szczycie znajdują się ciekawe, aczkolwiek niebezpieczne, strome wyrobiska – pozostałość po wydobyciu wapienia.

13,8 km – Nasza trasa nie wiedzie jednak na szczyt, a u podnóża wychodzi na kraj lasu, gdzie umiejscowiony jest deszczochron z ławami. Stąd udajemy się szutrową drogą ku widocznej na horyzoncie wsi Łuszczacz.

16,7 km – na północnym krańcu Łuszczacza skręcamy w lewo, do wsi Róża, gdzie znajduje się pomnik żołnierzy poległych w czasie II Wojny Światowej. Jedziemy niebieskim szlakiem rowerowym do lasu. Jest to bardzo trudny, piaszczysty odcinek drogi, długości 1,5 km.

20,3 km – szlak niespodziewanie skręca z leśnej drogi w lewo i kieruje się przez pola na południowy wschód. Jedziemy po gruntowej drodze, oglądając piękne wyżynne krajobrazy. Po 1 km wjeżdżamy na szutrową drogę, która zaprowadzi nas do Ciotuszy Nowej.

23,0 km – Ciotusza Nowa, tu przecinamy drogę wojewódzką i jedziemy na wprost k. kościoła w kierunku wzniesienia. Wspinamy się szosą pod górę, by po 300 m, odbić w prawo, w gruntową, polną drogę prowadzącą na szczyt wzniesienia, a następnie w dół do lasu. Ten krótki odcinek gruntowej drogi po deszczu staje się błotnisty. Podążamy gruntową drogą, obok przysiółka Kędrawka, wzdłuż głęboko wciętej doliny Sopotu. Dalej po betonowych płytach jedziemy do Majdanu Sopockiego Pierwszego.

(Uwaga! niebieski szlak rowerowy z Ciotuszy Nowej do Majdanu Sopockiego Pierwszego w ostatnim czasie zmienił swój bieg. Można więc alternatywnie przybyć ten odcinek inną drogą, kierując się jego znakami).

26,5 km – na pierwszym skrzyżowaniu w Majdanie Sopockim Pierwszym pozostawiamy niebieski szlak rowerowy skręcający nad zalew i jedziemy prosto do drugiego skrzyżowania.

W tym miejscu zobaczymy czerwone znaki Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza. Jedziemy tym szlakiem na wprost (nie w prawo do Nowin). Po około 500 m kończy się wieś, następnie przecinamy tory kolejowe i docieramy do wsi Oseredek. Stąd udajemy się na wschód do Suśca.

35,0 km – stacja PKP w Suścu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przez Brodzką Górę - Małe Bieszczady Stopień trudności: 2.0

Dystans: 37,06 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podjazdów: 809 m

Suma zjazdów: 854 m Pawel.freelancer poleca trasę mieszkańcom Zamościa

Przez Brodzką Górę - Małe Bieszczady - 37,30 km

Szczebrzeszyn - Brodzka Góra - Leśniczówka Dębowiec - Obrocz - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Lista serwisów rowerowych w Zamościu

