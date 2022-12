Wycieczki rowerowe do 35 km od Zamościa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Trasy rowerowe w pobliżu Zamościa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Zamościa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 356,31 km

Czas trwania wyprawy: 122 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 172 m

Suma podjazdów: 814 m

Suma zjazdów: 986 m

Trasę rowerową mieszkańcom Zamościa poleca Lubimyrowery.pl

🚲 Trasa rowerowa: Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 68,13 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 79 m

Suma podjazdów: 185 m

Suma zjazdów: 183 m