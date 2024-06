Wycieczki rowerowe do 35 km od Zamościa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 22 - 23 czerwca?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w okolicy Zamościa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 35 km od Zamościa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Zamościa przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe w okolicy Zamościa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 35 km od Zamościa, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 22 czerwca w Zamościu ma być 28°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 62%. W niedzielę 23 czerwca w Zamościu ma być 28°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 33%. 🚲 Trasa rowerowa: Susiec - Rezerwat nad Tanwią - Szumy - Rezerwat Las Bukowy - Osada Młynki - Narol - Susiec Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,83 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 161 m

Suma podjazdów: 1 739 m

Suma zjazdów: 1 740 m Adr77 poleca trasę rowerzystom z Zamościa Pierwsze 8 km trasy po wyjechaniu z Suśca wiedzie przez piękny las.

Szlak kilkukrotnie przekracza rzekę Jeleń później Tanew. Na szóstym kilometrze docieramy do Rezerwatu Nad Tanwią, by podziwiać kaskady na rzece.

Po wyjechaniu z lasu kierujemy się asfaltem (bardzo ostry podjazd - 10%) w kierunku Huty Różanieckiej.

Po ok. 8 km. skręcamy w lewo w drogę asfaltową, na której teoretycznie ruch samochodowy jest zakazany.

Jedziemy aż do miejscowości Narol.

Później już praktycznie prosta droga asfaltowa przez Narol-Wieś, Paary, Rybnicę aż do Suśca.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Józefów nr 1 Trasa Rowerowa Ziemi Józefowskiej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 74,63 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 190 m

Suma podjazdów: 1 586 m

Suma zjazdów: 1 600 m Rowerzystom z Zamościa trasę poleca RowerempoRoztoczu Trasa rowerowa Ziemi Józefowskiej na Roztoczu.

Liczy 74 km, w tym: 49 km drogą asfaltową, 12,4 km drogą leśną, miejscami lekko piaszczystą, 12,6 km o nawierzchni szuter lub kliniec. Trasa ze względu na ilość km, kilka odcinków terenowych i wzniesień należy do dosyć wymagających. Sugerowany kierunek jazdy i miejscowości lub interesujące miejsca po drodze do zobaczenia: Józefów, Fryszarka, Borowe Młyny, Błudek, rezerwat „Czartowe Pole”, Nowiny, Majdan Sopocki, Husiny, wzgórze Kamień, Stanisławów, Górniki, Szopowe, góra Młynarka, Józefów Roztoczański, Majdan Kasztelański, Górecko Stare, Górecko Kościelne, Tarnowola. Trasa umożliwia odkrywanie wybitnych walorów przyrodniczych Roztocza Środkowego. Puszcza Solska, dwa rezerwaty przyrody: „Czartowe Pole” i „Szum”, dwa pomniki przyrody nieożywionej: w Husinach i wzgórze Kamień, aleja pomnikowych dębów w Górecku Kościelnym, są wystarczającym powodem, by przejazd tą trasą uznać za obowiązkowy.

Miejsca interesujące na trasie z uwzględnieniem odległości od punktu startu:

7,7 km – most na rzece Sopot we Fryszarce; po osadzie w której „fryszowano”, czyli wytapiano surówkę żelaza z rud darniowych, pozostała już tylko nazwa.

9 km – pomnik upamiętniający placówkę partyzanckiego oddziału Miszki Tatara, który zginął 1.06.1943 r. w bitwie o Józefów.

11,7 km – pomnik poświęcony partyzantom poległym w bitwie pod Maziarzami; tablice informacyjne przedstawiają opis tych wydarzeń.

18 km – parking przy moście w Borowych Młynach na rzece „Tanew”, wsłuchując się w szum płynących wód można poddać się urokowi tego miejsca,

26,5 km - Błudek, miejsce kaźni żołnierzy Armii Krajowej dokonanej przez NKWD i organy „władzy ludowej”; tablice informacyjne przedstawiają opis tych wydarzeń.

28 km - rezerwat „Czartowe Pole” utworzony w celu zachowania w stanie naturalnym cech krajobrazu malowniczo ukształtowanego odcinka doliny rzeki Sopot z występującymi tu wodospadami i bogactwem szaty roślinnej. Na terenie rezerwatu znajdują się ruiny papierni wybudowanej w 1729 r. przez Ordynację Zamojską, a zniszczoną w wyniku pożaru w 1883 r.

33 km – zalew rekreacyjny w Majdanie Sopockim, spiętrzone wody rzeki Sopot tworzą zbiornik wodny o powierzchni 16 ha, pełniący w okresie letnim funkcje rekreacyjne, wokół zalewu występuje baza noclegowa i punkty gastronomii.

38 km – źródła rzeki Sopot, będące pomnikiem przyrody nieożywionej w Husinach.

40 km – pomnik przyrody nieożywionej na wzgórzu „Kamień” nazywany „Piekiełkiem”, na który składają się wapienne bloki skalne z epoki Miocenu.

51 km– góra Młynarka jest wzniesieniem ostańcowym zbudowanym ze skał kenozoicznych, punkt widokowy na Roztocze i Kotlinę Sandomierską, zimą funkcjonuje tu wyciąg narciarski.

58 km - rezerwat „Szum” utworzony w celu ochrony przełomowego odcinka rzeki Szum przez strefę krawędziową Roztocza z jej progami skalnymi i bogatą szatą roślinną.

59 km - Górecko Kościelne – śródleśna wieś założona w 1582 r. Koniecznie trzeba zwiedzić modrzewiowy kościół z 1768 r., muzeum parafialne oraz przejechać się aleją pomnikowych dębów do kapliczki na wodzie.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: do Małej Elektrowni Wodnej w Górecku Kościelnym Stopień trudności: 2.0

Dystans: 58,09 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 117 m

Suma podjazdów: 1 059 m

Suma zjazdów: 1 099 m Trasę rowerową mieszkańcom Zamościa poleca Pawel.freelancer Szczebrzeszyn - Zwierzyniec - Florianka - Mała Elektrownia Wodna w Górecku Kościelnym - Tereszpol - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Nad stawy i do Pałacu Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,37 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 152 m

Suma zjazdów: 162 m Stokrotka21 poleca trasę rowerzystom z Zamościa Trasa prowadzi bitą droga do Rudy Różanieckiej. Tam znajduje się kilka stawów hodowlanych. Na kilku z nich za odpłatnością można łowić ryby. Można też kupić rybę złowioną. Dominuje tam bardzo smaczny, bez bez zbędnych zapachów karp. Dalej krętą, asfaltową drogą, obok nieczynnych kamieniołomów i rezerwatu Bukowy Las do Młynków z czynnym, kiedyś wodnym, dzisiaj elektrycznym młynem zbożowym. kręta ścieżka szlaku żółtego doprowadzi nas do Narola. Robimy objazd miasta i boczną drogą dojeżdżamy do Pałacu Łosiów. Kontynuując jazdę przez Narol Wieś, następnie wieś Paary wracamy do Suśca.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Roztocze Fatem Stopień trudności: 3.0

Dystans: 261,01 km

Czas trwania wyprawy: 16 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 155 m

Suma podjazdów: 1 573 m

Suma zjazdów: 1 573 m Rowerzystom z Zamościa trasę poleca Taz77

Roztocze w pigułce. Trasa wiedzie czerwonym szlakiem krawędziowym (w większości) Będzie można także pojechać szlakiem zielonym, niebieskim, żółtym oraz czarnym. Trasa do spokojnego kręcenia na 5-7 dni. Preferowany rower górski lub FAT. Z tego względu że będą się zdarzały ścieżki piaszczyste oraz przeprawy przez strumień. Jazda drogami asfaltowymi została wyeliminowania do minimum. I odcinki będą tutaj pełniły raczej rolę łączników. Na mapie zaznaczonych jest kilka miejsc noclegowych gdzie można się przenocować i odpocząć. Po za tyRoztocze Wschodnie, Roztoczański Park Narodowy, Puszcza Solska, Południoworoztoczański Park Krajobrazowy, Krasnobrodzki Park Krajobrazowy, Narol, Rezerwat Szum, Rezerwat nad Tanwią, Wodospad na Jeleniu, Susiec, Zwierzyniec, Krasnobród, Hrebenne, Siedliska, Długi m cała masa atrakcji oraz 99% kontaktu z naturą.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

