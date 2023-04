„Wszystko w rękach prezydenta”. Jutro nadzwyczajna sesja zamojskiej Rady Miejskiej Bogdan Nowak

Zamojscy radni miejscy podczas poniedziałkowych obrad UM w Zamościu

To dość nieoczekiwane. Zamojscy radni miejscy spotkają się w piątek (28 kwietnia) na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Godzina w której zaczynają się obrady także jest wyjątkowa. Zwykle sesja rozpoczyna się o godz. 13, teraz będzie to jednak godz. 9. W programie umieszczono tylko kilka punktów. To wprowadzenie wieloletniej prognozy finansowej oraz wprowadzenie zmian w tegorocznej uchwale budżetowej.