Wspomnienie o Wielkiej Wojnie. Zakończyła się 11 listopada 1918 roku Bogdan Nowak

To był jeden z największych konfliktów w dziejach ludzkości. Straty trudno wręcz oszacować. W I wojnie światowej wzięły udział aż 33 państwa (1,5 mld ludności). W wyniku działań wojennych zabito 10 mln osób, a ok. 20 mln odniosło rany. Walki zakończyły się 11 listopada 1918 roku zwycięstwem państw ententy (Wielka Brytania, Francja, Rosja, Włochy, USA i in.). Dziś jednak dla wielu osób to są tylko puste liczby, a wojna sprzed stu lat nie robi na nich wrażenia.