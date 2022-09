Wróżenie jak pisanie wierszy. O Papuszy, która urodziła się na Zamojszczyźnie

Romowie bardzo bali się duchów. Znali jednak sposób na zjawy, które uporczywie wracały nocą do taborów. Wybierano osobę z rodziny zmarłego, myto jej dokładnie nogi, a potem ubierano w nowe „trumienne ubranie”. Potem należało je komuś oddać. Członkowie tej społeczności uważali, że ta inscenizacja jest rodzajem przypomnienia o śmierci. Zjawa widziała i rozumiała znaczenie ceremonii. Zwykle duchy wracały wówczas w miejsce, z którego przyszły, nikogo już nie niepokojąc.

Co chcieli, to mówili na mnie

Maleńka Bronisława była podobno bardzo ładna. W dzieciństwie jeździła wraz z matką w różne zakątki kraju. Ludzie nie nazywali jednak dziewczynki po imieniu. Zwracano się do niej zwykle „Prześliczna” lub „Papusza”, czyli “lalka” lub “lalunia”. Tak do dziecka mówiła także mama. Czytania nauczyła przyszłą poetkę pewna Żydówka, sklepikarka, podobno w zamian za skradzione przez dziewczynkę kury. Nie była to umiejętność mile widziana wśród części Romów.