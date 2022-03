Wólka Panieńska. Proboszcz bombarduje nas pieśniami. Hałas przeszkadza nawet przy zamkniętych oknach Bogdan Nowak

Kościół parafialny w Wólce Panieńskiej Bogdan Nowak Zobacz galerię (2 zdjęcia)

- Pieśni z wieży i głośników kościoła parafialnego w Wólce Panieńskiej (gm. Zamość) są puszczane codziennie i na cały regulator. Dzieje się to w godzinach 6, 12, 18 i 21. – skarży się jedna z miejscowych parafianek. - Budzą nas one niemal co rano, chociaż mamy w domu zamknięte okna. A mieszkamy ponad kilometr od kościoła!