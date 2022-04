Wojskowi spisali się pod koszami na medal. W Zamościu odbył się polsko-amerykański „mecz przyjaźni” Bogdan Nowak

Mecz koszykówki był bardzo zacięty, a emocji nie brakowało. Zawodnicy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej USA zwyciężyli z żołnierzami 18. Dywizji Zmechanizowanej „Żelaznej” zaledwie kilkoma punktami (mecz zakończył się wynikiem 77 do 72). Kibice dopingowali jednak wszystkich. Bo to był mecz – jak go oficjalnie nazwano - polsko-amerykańskiej przyjaźni.