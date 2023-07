Wojna o drożdże i lichtarze. O konflikcie wśród hrubieszowskich Żydów i interwencji zaborczych władz

Zapłacił za pogrzeb noworodka

O co chodzi? Grupa chasydów w 1852 r. wielokrotnie skarżyła się do carskich władz. Najwięcej donosów wysłano w kwietniu i maju, z inspiracji niejakiego Ajzyka Herynga i Berka Cymeta. Chodziło o przejęcie władzy w hrubieszowskiej gminie żydowskiej oraz opieki nad synagogą. Nie przebierano w środkach. Chasydzi oskarżali Joska Gelerntera (czasami nazwisko pisano także jako „Gelerenter”), zastępcę miejscowego rabina, oraz cały tzw. dozór bożniczy o liczne nadużycia i kradzieże.

W hrubieszowskiej społeczności żydowskiej zawrzało. Nie była to tutaj normalna sytuacja. „Dla jednych ostoja tradycyjnych żydowskich wartości, rodzinnego ciepła, blasku rytualnych obrzędów, miejsce, gdzie baśnie i mity unosiły się w powietrzu. Dla innych siedlisko zacofania, ciemnoty, średniowiecznych zabobonów” — pisała Joanna Olczak-Ronikier o dawnych żydowskich miasteczkach w naszym kraju. „Żydowska społeczność w takich miasteczkach żyła we własnej dzielnicy, odgrodzona od chrześcijańskich sąsiadów niewidzialnym murem rygorystycznych przepisów religijnych”.

Kleinman — mały człowiek

W XIX-wiecznym Hrubieszowie Żydzi nosili tradycyjne stroje, żyli według dawnych obyczajów i niechętnie uczyli się języka polskiego. Unikali kontaktów z innymi. Swoją wiedzę opierali na Talmudzie (była to jedna z najważniejszych ksiąg judaizmu: zbiór praw religijnych oraz komentarzy do Tory). Członkom wspólnoty zakazywano czytać obcą literaturę, a naukę traktowano z podejrzliwością.

Wprowadzono też inne „porządki”. Niektórzy Żydzi, zamiast imion i przydomków, musieli przyjąć brzmiące po niemiecku nazwiska. Wybierano je według fantazji austriackich urzędników. To wtedy w mieście pojawiły się nazwiska: Kleinman („mały człowiek”), Kaufmann („kupiec”), Stern („gwiazda”) czy tak jak w rodzinie Janusza Korczaka — Goldszmidt (miało ono zapewne jakiś związek ze złotem), które potem zmieniono na Goldszmit.

Tych, którzy nie chcieli tego zrobić, wyrzucano za granicę. Władze zmuszały Żydów także do służby wojskowej. Musieli pozbyć się tradycyjnych ubiorów i ogolić brody, co np. uniemożliwiało im święcenie szabatu (była to dla nich prawdziwa tragedia!). Zgodę na żydowskie małżeństwa wydawali austriaccy urzędnicy, co miało ograniczyć przyrost ludności „starozakonnej”.

W 1772 r., w wyniku rozbiorowego podziału Rubieszów (ta nazwa Hrubieszowa obowiązywała w oficjalnych dokumentach do 1789 r.) znalazł się w granicach państwa Habsburgów. Zaczęto wówczas wprowadzać nowe porządki, także w „kwestyi żydowskiej”. Rodziny, które chciały pozostać przy dawnej wierze, musiały wnieść tzw. opłatę tolerancyjną — po 4 guldeny od każdej.

Każdemu wolno radzić się rabina

Żydzi, także ci z Hrubieszowa, uważali, że wszelkie niepokoje i zamęty pochodzą od gojów (tak określali wszystkich, którzy nie byli członkami ich społeczności). Coś się jednak zmieniło. Na początku XIX w. w Hrubieszowie „zaistniało silne środowisko chasydzkie” (cytat za portalem „Wirtualny Sztetl”), które stopniowo zmieniało obyczaje części żydowskiego społeczności. Władze nie bardzo jednak rozumiały, z jakim zjawiskiem mają do czynienia. Dlatego przeprowadzano m.in. liczne dochodzenia „w sprawie legalności chasydyzmu”. Robiły to specjalne komisje.

„Czy wasza religia, to jest chasydymów, jest odmienna od religii innych Żydów?” — pytali w 1824 r. śledczy podczas przesłuchania chasyda Faywla Kamienitzera. „Nie, lecz jest taka sama” — odparł przesłuchiwany. „Dlaczego wy modlicie się osobno?” — drążył członek komisji. „Musimy się przygotować do modlitwy i dlatego później od innych przybywamy do bożnicy” — oparł Kamienitzer.

Członkowie komisji dowiedzieli się także od Kamienitzera, że chasydzi nie potrzebują do swoich modłów osobnej synagogi („bo każdemu wolno radzić się rabina, do którego ma zaufanie”), są posłuszni rządowi (mogą się nawet bić w wojsku, gdy władze nakażą), podczas nabożeństw nie skaczą i nie piją alkoholu (chociaż im to zarzucano) i nie są przeciwnikami innych Żydów.