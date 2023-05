„Witaj Nabroska Matko jedyna”. Sanktuarium w Nabrożu odwiedzają nie tylko pątnicy

Do wizerunku Matki Bożej, od tego czasu wędrują liczniej pielgrzymki z bliższych i dalszych miejscowości zwane kompaniami. Najstarsza i zazwyczaj najliczniejsza jest „kompania tyszowiecka”, bo to w tyszowieckim kościele przez 3 lata, do czasu odnowienia świątyni w Nabrożu przechowywany był cudowny obraz (odkryto, że najstarsze warstwy malarskie na tym wizerunku pochodzą z początku XVII wieku).