Wielki piknik archeologicznym z Banitami Zamojskimi. Nikt nie będzie się nudzić

To miejsce znane nie tylko miłośnikom historii. Stary gród na pograniczu polsko-ruskim w Sąsiadce (w źródła pojawia się także jako „Sutiejsk”) był kiedyś ważnym ośrodkiem handlowym na szlaku z Krakowa do Kijowa. Uważa się, że należał on do słynnych, wczesnośredniowiecznych Grodów Czerwieńskich i musiał mieć duże znaczenie polityczne i gospodarcze.