Wiadomo ile będzie zarabiał prezydent Zamościa. Zaprzysiężono także dwoje radnych

Wynagrodzenie zasadnicze prezydenta Zamościa będzie wynosić 9 tys. 850 tys. zł (kwoty podajemy brutto) Ponadto Rafał Zwolak ma otrzymywać dodatek funkcyjny w kwocie 2 tys. 700 zł oraz specjalny: do wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Będzie on stanowić 29 proc. obu tych kwot. To nie wszystko.

Prezydent Zamościa będzie także dostawał jeszcze jeden dodatek: za wieloletnią pracę. Ma on stanowić 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Uchwała w tej sprawie było głosowana przez zamojskich radnych na czwartkowej sesji zamojskiej Rady Miejskiej (obrady odbyły się 16 maja). Decyzja w tej sprawie zapadła jednogłośnie. Wszyscy zagłosowali za.

Wcześniej zaprzysiężono także dwoje nowych radnych. Zatem Katarzyna Szargało-Szkałuba i Grzegorz Podgórski uczestniczyli w czwartkowych głosowaniach RM.