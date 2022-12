Walczymy dla dobra wszystkich. Zaniepokojeni rolnicy protestowali w Hrubieszowie

- Musimy protestować, bo stoimy już pod ścianą. Nie tylko zresztą my, ale całe społeczeństwo – tłumaczy Wiesław Gryn, działacz Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego, rolnik z Rogowa (gm. Grabowiec). - Protest dotyczył obecnej sytuacji na rynku zbożowym, w związku z niekontrolowanym napływem płodów rolnych z Ukrainy. Z tego co wiemy np., zboże, które zalewa nasz rynek jest tam produkowane w bardzo złych standardach. Podczas produkcji używane są np. substancje, które są na terenie UE zakazane. To m.in. związki fosforoorganiczne. Tak nie może być!