Wady w wykonawstwie? Radna miejska martwi się o przypory zamojskiego Ratusza

- Moja interpelacja została zainspirowana przez członków grupy inicjatyw oddolnych – mówiła na sesji zamojskiej RM radna Agnieszka Klimczuk (obrady odbyły się 28 października). - Chodzi o mankamenty w remoncie elewacji naszego Ratusza. To ważne.

Co nasącza mury i tynk?

Zamojski Ratusz z wieżą o wysokości 52 m i charakterystycznymi, wachlarzowymi schodami, to jeden z najważniejszych obiektów zabytkowych miasta i całego regionu. Gmach zaprojektował włoski architekt Bernardo Morando. Początkowo był on jednopiętrowy o szerokości „dwóch kamienic z podcieniami”. W XVII wieku budynek rozbudowano. Zyskał wówczas charakterystyczną, smukłą sylwetkę o manierystycznych proporcjach. Ratusz ma m.in. efektowną attykę, dekoracyjne fryzy i obramienia wnęk. Charakterystyczne są także jego solidne przypory. Uważa się, że są one ważnym elementem konstrukcyjnym, który spaja całą konstrukcję.

Co jakiś czas odbywają się remonty różnych elementów Ratusza. Teraz odnawiane są jego przypory. Prace prowadzi jedno z zamojskich przedsiębiorstw. Wiadomo, że roboty pochłoną w sumie 80 tys. złotych i mają zostać przeprowadzone do końca listopada. Prace wzbudzają ciekawość mieszkańców. Przyglądają się im z każdej strony. Efektem takich obserwacji jest... interpelacja złożona przez radną Agnieszkę Klimczuk na ostatniej sesji RM. Jak tłumaczyła, została wręcz zmuszona przez grupę mieszkańców do jej przygotowania. Dlaczego?