W Zamościu ruszyła kwalifikacja wojskowa. Nie stawienie się może być karane grzywną Bogdan Nowak

Na kwalifikację wojskową należy zabrać: dokument tożsamości Bogdan Nowak

To obowiązek, którego nie można uniknąć. W Zamościu ruszyła tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Rozpocznie się ona we wtorek (18 kwietnia) i potrwa do 12 maja. Obowiązkowemu stawiennictwu podlegają mężczyźni urodzeni w 2004 roku i zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta. Ponadto muszą się stawić również mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej „kategorii zdolności” do czynnej służby wojskowej.