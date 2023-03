W sumie było to około 300 osób. Osadnicy przybyli z Moraw w 1858 roku. Dr Agnieszka Szykuła-Żygawska opowie o ich historii

Jej uczestnicy poznają fascynującą, mało znaną historię osadników, którzy w połowie XIX wieku przybyli na Zamojszczyznę (o tej książce pisaliśmy niedawno obszernie).

- Osadnicy przybyli z Moraw w 1858 roku. Pochodzili z regionu Hana. Blisko 99 proc. z nich to byli rolnicy, jednak zdarzali się także rzemieślnicy, młynarze, tkacze itd. - mówi Agnieszka Szykuła- Żygawska. - Do Łabuniek - oraz w znacznie mniejszej części także do Ruszowa - przybyło 39 rodzin.