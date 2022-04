W lokalach gastronomicznych roi się od błędów i uchybień. Takie są wyniki kontroli Inspekcji Handlowej

- Nie spodziewaliśmy się, że nieprawidłowości będzie tak dużo – mówi Agnieszka Kowalska, pracownik biura prasowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - Każda z nich w jakiś sposób uderza w klientów. Warto to podkreślić. Mamy nadzieję, że teraz błędy zostaną odpowiednio uwidocznione i skłonią właścicieli lokali gastronomicznych do refleksji i odpowiednich działań.

Posypały się mandaty

Kontrole Inspekcji Handlowej odbywały się w ubiegłym roku. Odwiedzano 360 placówek gastronomicznych w całym kraju, w tym także na dworcach oraz stacjach paliw. Wyniki są niepokojące. Najczęstsze wykryte uchybienia i błędy to: zaniżona waga potraw (w 11 placówkach kupujący z tego powodu płacili za posiłki więcej od ok. 1 zł do prawie 8,5 zł niż powinni) i pojemności napojów (różnica na niekorzyść klienta wynosiła nawet 13, 2 zł).