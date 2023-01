W 160 rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Mieszkańcy gminy Zwierzyniec będą wspominać bohaterów insurekcji

Powstanie wybuchło w styczniu 1863 r. Także w roztoczańskich lasach dochodziło wówczas do licznych bitew i potyczek. Nie wszyscy ich bohaterowie są bezimienni. Najsłynniejszym z nich był chyba Marcin Borelowski ps. „Lelewel”. Już za życia był owiany legendą. Nie bez powodu. Stoczył on w sumie na czele swojego oddziału 25 mniejszych i większych bitew, a przez jego „partię” przeszło ponad 1,6 tys. partyzantów. Niektóre z tych batalii wspominane są do dzisiaj.

Bitwa pod Panasówką

W połowie kwietnia 1863 r. dowodzeni przez „Lelewela” powstańcy znaleźli się w lasach niedaleko miejscowości Borowiec w gminie Łukowa. Rosjanie się o tym szybko dowiedzieli. Z Janowa Lubelskiego wyruszył przeciwko partyzantom oddział dowodzony przez majora Iwana Sternberga (lub Szternberga). Składał się on z dwóch i pół roty piechoty Archangiełogorodzkiego Pułku Piechoty oraz grupy kozaków. Niektóre źródła podają, że żołnierzy rosyjskich było w sumie ok. 1 tys. To była poważna siła.

Bitwa rozegrała się 16 kwietnia 1863 r. w lesie pomiędzy Hamernią, Maziarzami i Borowcem. Rozpoczęła się ok. godz. 17. Najpierw doszło do blisko godzinnego, wzajemnego ostrzału, a potem do kilku starć. Walczono m.in. na bagnety. Wieczorem „Lelewel” zarządził odwrót. Starcie pod Borowymi Młynami uznaje się za nierozstrzygnięte, chociaż zaborcy nie osiągnęli celu, a było nim przecież rozbicie partii. Po bitwie część partyzantów przedostała się na terytorium austriackie, a sam „Lelewel” ruszył do Lwowa.