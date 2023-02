Utrwalona czułość. „Ukryte matki” i krnąbrne bobasy na starych fotografiach

Paski, gniazdka i podpórki

Jakich? Dzieci były przypinane do foteli paskami (widać to jednym ze zdjęć prezentowanych obok), zaczepami i specjalnymi sprężynowymi „uchwytami korpusu” lub po prostu wpychane „na sztywno” pomiędzy twarde poduszki. Czasami dokładano do tego specjalne podpórki do dziecięcych główek, aby... obraz ustabilizować.

Bywało, że opiekunowie musieli swoich milusińskich w ukryciu przytrzymywać zza przeróżnych konstrukcji stawianych w fotograficznym atelier. Stąd na zdjęciach często widzimy jakieś dziwne, tajemnicze „pagórki” okryte suknem, wzorzystymi materiałami czy kożuchami. Na niektórych widać też całe ludzkie postacie okryte ciemną materią (także widać to na jednej z fotografii). Czasami były to matki lub inni członkowie rodzin lub np. służący.