Utknął w kanale pomiędzy rurami. Był przerażony. Uwolnienie kota trwało kilka godzin Bogdan Nowak

- Zadanie było dość trudne bo odgłos miauczenia niósł się kanałem w wielopiętrowym budynku – relacjonuje bryg. Andrzej Szozda, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP. - Za zgodą administratora w dwóch mieszkaniach strażacy zmuszeni byli rozkuć kanał Komenda Miejska PSP w Zamościu

To była bardzo nietypowa, przykra sytuacja. Kot wpadł do kanału „instalacyjnego” w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyszyńskiego 38 w Zamościu. Stało się to we wtorek (15 listopada). Jego miauczenie słychać było rano w całym budynku. Mieszkańcy próbowali odszukać przerażonego zwierzaka. Potem wezwano także pracowników administracji. Pomogli dopiero strażacy.